Vyni vira chacota após discurso no paredão do BBB22; vídeo

Vyni está no paredão e virou chacota na web ao pedir voto para o público para ele permanecer no BBB22. Ele foi indicado por Gustavo no contragolpe, na noite deste domingo (13).

confira o discurso de vyni justificando porque deve permanecer no bbb #bbb22 pic.twitter.com/6jZqvOkBhp — @paiva #bbb22 (@paiva) March 14, 2022

“Gosto de fazer as coisas no improviso, Tadeu. Que é assim que faço lá fora. Não é porque estou no Paredão que vou deixar de ser a pessoa que sou. Essa pessoa alegre, de ser essa pessoa que vive e se joga. Fala o que pensa, falo uma besteira de vez em quando, fala, minha gente. Me perdoe, não me cancelem não. Inclusive, falo cada besteira aqui que o povo lá de casa só não me deserda porque a gente não tem direito à herança, a gente só tem direito à dívida. Mas fora isso, deixa eu ficar. Sou uma pessoa boa”, disse o brother no seu discurso.

Ele também relembrou que cuida dos participantes quando estão bêbados durante as festas do reality e também falou de um episódio inusitado quando ele buscou na despensa preservativos para Eli e Natália.