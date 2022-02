Vídeo: PA revela medo pós-BBB: 'de não conseguir completar minha missão'

Scooby seguiu aconselhando o amigo: "Mas você já esta fazendo isso. Aqui você está tendo uma exposição assim...Para todo mundo que quiser ter acesso a você. Se você fosse um cara que estivesse aqui fingindo ser alguma coisa, se fosse arrogante... Mas você tem um coração enorme e um atleta incrível. Você é campeão mundial, um atleta olímpico. Muito bonito, com carisma... As pessoas lá fora estão vendo a mesma coisa que eu. Vai poder dar muito mais coisas para seu filho além do amor que você já poderia dar".

Explicou que se as pessoas estão vendo ele exatamente como ele o enxerga, as pessoas estão amando e apoiando ele(Paulo). #TeamPauloAndre pic.twitter.com/RvX7jInJs0

