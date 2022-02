Bárbara revela que já fez ritual com veneno de sapo: 'dá babado no corpo'

Bárbara, a 4ª eliminada do BBB 22, revelou que já fez um ritual, pelo menos umas três vezes, com veneno de sapo. A ex-sister participou do "Fora da Casa", com Ana Clara, na madrugada desta sexta-feira (18).

"São uns furinhos na pele. Aplica um veneno [nos furos] e sobe na corrente sanguínea. Dá um babado no corpo, a gente acha que vai morrer e tudo", contou Bárbara sobre a técnica kambô.

Gabriela Avante, uma das amigas de Bárbara, participou do bate-papo e contou que para fazer o kambô, é necessário uma preparação especial dias antes. "Não pode ingerir bebida alcoólica e tem que fazer uma alimentação leve", disse.

No entanto, Bárbara foi "virada" para o kambô e passou mal. "Quebrei as regras. Quero me desafiar cada vez mais", brincou a ex-BBB.