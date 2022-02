Bárbara detona romance de Laís e Gustavo; vídeo

Quarta eliminada do "BBB 22" (TV Globo), Bárbara participou do "Fora da Casa" (Globoplay), com Ana Clara, na madrugada de hoje. No programa, as duas analisaram as estratégias de jogo dos confinados e a ex-BBB comentou o novo romance de Laís e Gustavo — que se beijaram, após muitos flertes, na última festa de Jade Picon. "E a tua amiga beijando o Gustavo? O que você achou", questionou Ana Clara?.

"Eu prefiro não comentar... Tem [a palavra] palhaça escrito na minha testa. Tudo conforme eu não queria. Mas sabia que ia acontecer", disse Bárbara.