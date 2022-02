Arthur ironiza Jade ao brincar com Lucas sobre liderança

"Não me vem com aquela frasezinha não, hein. 'Pelo menos pelo Líder você não vai'. Não repete não." brincou Arthur em relação a influencer.

Os brothers se divertiram no quarto do líder, e Arthur Aguiar aproveitou para ironizar Jade Picon, oir quem foi indicado duas vezes ao paredão. Ele brincou com Lucas para que o brother não tomasse as mesmas atitudes que a influencer.

