Douglas critica Larissa: 'Fala muito e faz pouco'

No quarto do líder do "BBB 22" (TV Globo), Lucas, o atual "rei" da casa, perguntou aos seus convidados do VIP se a sua decisão sobre quem pretende indicar ao próximo paredão faz sentido. O participante havia aventado a possibilidade de nomear algum participante que ainda não havia enfrentado a berlinda.

"Quero real mesmo saber a opinião de vocês. Porque é séria, a decisão do líder. A chave que o jogo virou na semana passada vai estourar agora. E eu to com a bomba na mão", disse o estudante de medicina, fazendo menção à entrada de Larissa e Gustavo na competição.

Em seguida, Douglas alfinetou a ex-vidraceira. "A Larissa chegou falando 'quero jogar, vambora'. Mas olha aí, fala muito e faz pouco", disparou.

"Ela tá deslocada", Natália disse. Contudo, Arthur discordou da participante. "Não tá naõ, o quarto lá já abraçou ela", comentou sobre o relacionamento da sister com os moradores do lollipop.