Vídeo: Natália discute com Lucas após placa de 'fraca' no jogo da discórdia

Natália alfinetou Lucas na madrugada desta terça-feira (15) após receber placa de 'fraca' do brother durante o jogo da discórdia no BBB22.

Natália foi conversar com Lucas depois do brother escolher a plaquinha de 'jogadora fraca' para ela no jogo da discórdia.



Nat disparou para ele: "Um jogador fraco é aquele que se anula pra agradar os outros e fingir que tá tudo bem"

"Você tem as suas imperfeições, assim como eu também tenho as minhas. Mas as suas fazem as pessoas votarem em você. Pra ser uma boa jogadora, você tem que se camuflar. Ia ser lindo se as pessoas te vissem da mesma forma que eu vejo. Só que, aqui, o que vale é o R$ 1,5 milhão. Eu sou quieto, sairia caso fosse pro Paredão.", disse Lucas para a sister.

"Você, vendo a sua amiga sendo alvo dos outros, precisava ir em mim? Precisava ter me colocado lá com os outros? O que você fez foi 'c**** na franga'. Pegou o penico e fez xixi em cima. Você seguiu todo mundo ao invés de se comprometer. Tava com medo de comprometer", rebateu Natália.

Após o embate, a sister deixou Lucas falando sozinho na área externa da casa.