Jessi reclama de 'descompromisso' de Scooby com o BBB22

Na área externa da casa do BBB22, Jessi conversou com Lucas e Linn da Quebrada sobre o comportamento de Scooby no BBB22.

"Em relação ao Pedro, eu não concordo com esse descompromisso dele com o jogo. Hoje, no Jogo da Discórdia, eu ficava com raiva desse [risada]. É uma coisa séria, se concentra, presta atenção. 'Ah, eu não sei como é que joga', isso tudo me incomoda", desabafou.

Linn da Quebrada concordou com a sister: "Isso tudo distrai toda a casa".

"Agora, me diz, me diz uma coisa aqui. Como, Lina, que eu vou me juntar com uma pessoa que eu não me sinto confortável? Tudo bem, é para proteção, aí ele falou 'ah, então sempre vai ter que ser a gente'. Cara, eu quero jogar com estratégia mas eu também quero ser a Jessi. Eu não quero ser a Jessi que vai sair daqui deixando de cumprir com aquilo que eu acredito", disse Jessi.