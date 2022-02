Após ataques, Natália tem crise de choro e desabafa: 'Sinto marcação'

Antes de dormir, Natália caiu no choro depois que foi alvo dos participantes durante o jogo da discórdia no BBB22.

"Eu não queria desabar naquele momento. Tipo, não é vergonha chorar na frente das pessoas. É porque é o terceiro paredão, eu não quero que as pessoas tipo 'ah, conseguimos'", disse ela à Linn da Quebrada.

"Eu sinto uma marcação muito forte em querer que eu me desestabilize e eu não quero me sentir derrotada, eu não quero me permitir esse sentimento. Eu não quero me permitir a situação de vítima que eu tô indo pela terceira vez, por isso, que eu fico posuda Natália Finalizando, a sister afirmou: "Eu não vou entrar totalmente na brincadeira porque, senão, eu vou desabar e eu não quero que as pessoas me vejam desabando porque não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro [paredão]. O terceiro com 6 votos".