Vyni erra pronome de Linn e sister desabafa: 'dói em mim'

"Eu não precisava ter tido aquela conversa com ela. Eu não precisava ter ficado aí, exatamente no lugar em que você [Lina] tá sentado...", disse o brother. Em seguida, Viny se corrigiu e deu continuidade ao seu raciocínio. "Onde você tá sentada... Eu estar sentado no lugar onde você está sentada, e ver ela simplesmente levantar e dar as costas pra mim", disse ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.