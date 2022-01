Vídeo: Maria se desespera e ameaça desistir do BBB22 após votar em amiga

A formação do primeiro Paredão do BBB22 mexeu com os ânimos dos participantes na noite deste domingo (23). Depois de Naiara ameaçar deixar o programa, a atriz Maria também entrou em desespero e quis desistir da disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Após votar em Natália, sua amiga no confianmento, Maria foi para o quarto chorar. Ela foi amparada por Brunna Gonçalves que ouviu todo o desabafo da sister. Chorando muito, Maria afirma que está se sentindo culpada por ter votado na mineira.

Maria está se sentindo mal por ter votado na Natália e foi consolada pela Brunna #BBB22 #TeamMaria pic.twitter.com/MFg4lL8cga — MARIA (@eumaria) January 24, 2022

"Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Ontem estávamos juntas, ela queria criar aliança comigo. Eu não tô conseguindo conviver com isso. Não consigo olhar nos olhos dela sem me sentir culpada."