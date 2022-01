Naiara Azevedo faz discurso de despedida e ameaça desistir do BBB22

"A cabeça não funciona direito. E a gente vai ficando meio perdido. E ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio perdido, nessa minha perda, eu acabei encontrando algumas coisas que precisam ser curadas, ser tratadas. Vocês me ajudaram com isso. Eu não dou conta de ficar mais não sei quantos dias aqui com a luz acendendo, com a porta batendo. Eu preciso evoluir pra, quem sabe um dia, se eu precisar novamente, se eu quiser novamente ter uma experiência como essa, eu esteja preparada. Eu não tava preparada pra essas portas batendo na minha cabeça, não. Eu preciso evoluir".

Durante seu discurso, na noite deste domingo (23), a cantora Naiara ameaçou desistir do BBB22. Ela está no primeiro paredão e foi indicada pelo líder da semana Douglas Silva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.