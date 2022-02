Vídeo: Arthur torce contra Jessi na prova bate-volta: 'pra ver se aprende'

Scooby analisou os votos: "Se a gente continuasse pensando igual antes, estaria com duas delas no Paredão. A Lina e a Jessi. O quarto mandaria a Jessi e pela gente a Lina."

Arthur Aguiar contou aos brothers Scooby, PA, DG e Tiago Abravanel que torceu contra Jessi na prova bate-volta do paredão do BBB22. O grupo da sister indicou Paulo André para a berlinda e isso deixou os brothers indignados.

