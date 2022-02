PA confronta Tiago e brother justifica voto: 'Paredão seria equilibrado'

Tiago falando que votou no PA para tentar equilibrar o paredão PA “Se vc pensa dessa forma é bom que eu saiba. Se eu precisar defender alguém eu vou por no paredão pra equilibrar? Não faz sentido pra mim” #BBB22 pic.twitter.com/WTokriMMFP

O atleta Paulo André confrontou Tiago Abravanel após ser alvo de voto do brother na formação do paredão no BBB 22.

