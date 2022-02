Natália tem crise de ciúmes de Eliezer com Larissa

Natália desabafou com o brother e se justificou. "Teve uma situação que rolou que eu vi que você estavam muito quieto. Depois, a Larissa estava dançando e você toda hora estava olhando. Aí achei que era coisa da minha cabeça e pensei 'Talvez ele estava quieto comigo porque está querendo ficar com ela".

Natália teve crise de ciúmes de Eliezer com Larissa e conversou com ele sobre a situação, na madrugada desta segunda-feira (21). O brother perguntou se a sister estava chateada com ele.

