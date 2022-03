'Tenho duas estratégias para contragolpe', dispara Eli sobre paredão

"O meu voto individual mesmo seria no Gustavo, mas ninguém vai no Gustavo essa semana", disse Eliezer. "Acho que ninguém vai", avisou Laís. "Então, não faz sentido só eu ir no Gustavo. Seria um voto jogado fora", afirma o brother.

Pensando na formação do paredão deste domingo (12), Eliezer cogitou a possibilidade do contragolpe caso seja indicado à berlinda desta semana. Ele revelou ter PA e Jessi como alvos.

