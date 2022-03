Na mira de Lucas, Eli desabafa: 'Única chance de eu sair dessa é com o anjo

Depois de Lucas ser oficializado como líder da semana ao disputar quase 24 horas em prova de resistência, Eliezer desabafou com Eslovênia por se sentir na mira do paredão do BBB 22.

"Está pensando o quê?", perguntou Eslovênia. "Que eu me coloquei no Paredão, né", comentou. "Acho que ele vai te indicar mesmo", apontou a modelo. "Eu consegui me colocar no Paredão. A única chance de eu sair dessa é com o Anjo", disse Eli. "Estou achando que pode ser autoimune", opinou a sister. "Também acho. Pelo tempo que não tem", concorda ele.

"Se tu for ao Paredão, vai com quem?", indagou Eslovênia. "Eu pensaria dois nomes. Acho que deveria formar com eles. Tipo, eu, PA e DG", sugeriu Eliezer.