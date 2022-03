Lucas explica quebra de aliança com Arthur e critica Eliezer: 'maquiavélico'

O líder contou que já está afastado do brother há alguns dias. "Rolou aquela treta do Tiago, que o Eli expôs no Jogo da Discórdia".

Lucas falou que o Arthur não é mais um aliado dele e Natalia disse que o Arthur estava usando o Lucas. Lucas disse que o que afastou os dois foi a exposição do Eli sobre o voto no Tiago e Nat tentou defender o Eliezer. #BBB22 pic.twitter.com/lgeqPWYwoc

Lucas explicou para Linn da Quebrada, Natália e Jessi sobre a quebra de aliança do brother com Arthur após o jogo da discórdia desta semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.