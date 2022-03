Atrás da porta, Natália escuta conversa de Arthur e PA; vídeo

O ator está explicando para o paulista as razões de ter dito que sairia da prova, mas acabar permanecendo. Ele diz que o fato de ter ido para quatro Paredões e ter voltado pelo público, acabou sendo um incentivo para permanecer na disputa: "Só tinham saído três, mano, falei: 'Cara, não condiz com todo o meu discurso de, tipo, tem que ter muita vontade de estar aqui, me jogo, me comprometo, dou meu máximo'. Não fazia sentido, mano, eu sair naquela hora. Aí eu comecei a orar, parei, pedi pra Deus". A sister termina de escutar a conversa e sobe para o Quarto do Líder.

Arthur Aguiar e Paulo André estão conversando no Quarto Grunge sobre a Prova do Líder de Resistência. Natália escuta atentamente atrás da porta.

