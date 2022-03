Natália conta sobre bate-boca com PA após brother 'prometer' VIP para Jessi: 'soberbo'

No quarto grunge, Natália contou para Jessi e Linn da Quebrada sobre seu bate-boca com o brother durante a prova de resistência. Ela teria ficado chateada após o atleta ter comentado que chamaria Jessi para o VIP caso ganhasse a disputa pela liderança.

Natália soltando o verbo nesse arrogsnte do PA...foi ridiculo msmo ele ir agora depois do ao vivo pro quarto grunge falar mal da produção... Pior foi a Globo tirando a camera do quarto e passando pano pra esse soberbo #BBB22 pic.twitter.com/0h7QNGkb9g — Pizza Coka (@PizzaCoka) March 12, 2022

"Eu bati boca com ele hoje por causa disso. Primeiro, ele é superarrogante. Muito soberbo", disse a sister. Jessi relembrou uma situação com PA após o almoço do líder Scooby "No dia que eu voltei do Almoço [do Líder Pedro Scooby], ele disse: 'Quem falou para te chamar fui eu'. Eu não entendi, mas, se fosse nessas circunstâncias, eu ia falar :'Não, obrigado'".

A professora afirmou que, se o atleta olímpico tivesse vencido, não aceitaria a pulseira dele: "Se ele me chamasse, eu não ia. Já tinha contado aqui".