Luísa Sonza e Liniker vão agitar hoje na festa do BBB22

Sim, é oficial: amanhã, a partir das 22:00, estarei no @bbb para uma participação especial no show da @luisasonza Estão preparades pra este momento lindo? Ansiosa! @gshow @tvglobo pic.twitter.com/6WPBMP0uFZ

A noite deste sábado (12) promete ser agitada no BBB22. As atrações da festa são Luísa Sonza e Liniker.

