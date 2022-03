Lucas cogita indicar brothers do 'camarote' ao paredão: 'mudaria o jogo'

"O resto da casa vai sair e eles não vão ao Paredão nunca. Quando a gente fala de individualidade, eu não sei se o Eli fica com um dos meninos. Assim, eu sei também que se eu indicasse o Eli, ele sairia e me garantiria mais uma semana aqui na casa", analisou o brother.

"Sem poder, você fica de mãos atadas. Quem acaba sendo solitário tem que ter o poder para poder fazer alguma coisa. Assim, tendo isso em mãos eu estou bem reflexivo. Eu vi as atitudes deles hoje no jogo e falei: 'se continuar assim, eles vão continuar tudo e vão seguir no VIP'", afirmou Lucas. "É o que a gente fala", disse Eslovênia.

