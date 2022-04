Tadeu dá spolier sobre discurso de 'eliminação' do paredão falso

"Só vou falar verdades, vou fazer algumas perguntas que não necessariamente vão ter respostas para eles. No final, vou dizer que uma pessoa vai sair e isso não quer dizer que ela está saindo do BBB, ela tá saindo para o quarto secreto do BBB 22." "Alguém tem alguma sugestão? Quer mandar algum recado para quem vai para o quarto secreto? Pode falar, vai que eu incluo no discurso", finalizou.

O apresentador Tadeu Schmidt deu spoiler sobre o seu discurso de eliminação do paredão falso, nesta terça-feira (05), no BBB22. A disputa é entre Arthur, Lina, Gustavo e Eliezer.

