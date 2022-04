'BBB 22': Globo divulga primeira imagem do Quarto Secreto; confira

No Instagram, Boninho mostrou mais alguns detalhes do cômodo que o falso eliminado vai ocupar até retornar para a casa. "Falta pouco para essa sala estar ocupada", escreveu o diretor do reality. O Big Brother Brasil começa logo após a novela Pantanal e a eliminação acontecerá ao vivo no programa.

Quem deixar a casa do BBB 22 nesta terça, 5, poderá cortar a água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora e trancar todos no jardim ou dentro de casa.

O Quarto Secreto, ou QG, tem decoração all black e algumas mordomias que são dignas do Vip, além de recursos especiais como cadeira gamer e uma mesa de ativação de comandos que darão mais poder ao falso eliminado.

O "falso eliminado" do BBB 22 vai ficar na sala de controle do reality, assistindo tudo que os confinados estão fazendo por uma grande tela de televisão e ainda poderá controlar algumas atividades que impactam a rotina da casa.

