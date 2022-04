Paredão falso: Arthur é o mais votado pelo público e vai para 'quarto secreto'

"Chegou a hora. Quando eu terminar, não seremos mais nove. Se é difícil falar de três, imagina falar de quatro. É mais difícil dizer adeus. Se sai o Eli, quem ficará responsável por esquecer os nomes de todos e ser o mais azarado. Se sai o Gustavo, quem vai assumir o papel de malvadão (...) Se sai a Lina, como ficam os trocadilhos, e a pessoa mais animada das provas. Se sai o Arthur, vai sobrar pão (...) Quatro pessoas no Paredão, como isso mexe no Paredão? (...)", disse o apresentador Tadeu Schmidt em seu discurso.

Arthur foi escolhido pelo público, com 82,8% dos votos, para ir para o 'quarto secreto', nesta terça-feira (05), no BBB22. Ele enfrentou Lina, Gustavo e Eliezer no paredão falso.

