Sensitivo? Arthur Aguiar recebe mensagem em sonho e choca internautas

O ator mostrou que é sensitivo e revelou que sonhou que permanece no reality. “Eu tinha pedido uma resposta no sonho, mas até antes de ontem não tinha acontecido nada. Ontem pedi de novo uma palavra, aí estava em uma situação aqui dentro e, de repente, recebi um bilhete escrito 'fica tranquilo, você fica’”, contou.

Arthur Aguiar estava crente de que seria o próximo eliminado do BBB22, mas recebeu uma mensagem do além nesta terça-feira (8) deixando os internautas chocados com a intuição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.