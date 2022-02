Sensitiva? Jade tem paralisia do sono e "prevê" quarto preto: 'Vai chegar"

Vale lembrar que no dia 3 de fevereiro, a agora eliminada Bárbara já tinha levantado a teoria de que estavam construindo um “quarto preto” no BBB22, após ouvir barulhos de obra.

Na noite da sexta-feira, Jade disse a Vyni: "Tive a paralisia do sono agora, a gente estava indo para a prova do Anjo, saímos correndo e sabe ali no intermédio entre o 'provódromo' e a gente? Só eu entrei, ficou tudo escuro e fiquei presa ali", disse.

Jade Picon parece ter desenvolvido habilidades psíquicas durante o BBB22. Depois de sonhar que iriam entrar dois novos participantes na casa (antes da Casa de Vidro ser anunciada aos brothers) a sister sonhou com uma nova dinâmica que deve acontecer no programa.

