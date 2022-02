BBB22: Laís chama Gustavo de Rodrigo e internautas zoam: 'trocando crushes'

Laís não esqueceu Rodrigo, primeiro eliminado do programa, e acabou trocando o nome de Gustavo - com quem ela está ficando - pelo do ex-brother.

"O Rodri...como é o nome? Gustavo."

Isso que a Laís fez se chama popularmente de ato falho. #BBB22 pic.twitter.com/to9sTetQcT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 19, 2022

Ao conversar com Jade Picon, a médica disse: “Do.. Do… Rodrig… Como é o nome? Gustavo!”.

Jade não perdoou e gritou, aos risos: “Nossa, isso aconteceu, Brasil! Confundiu o nome!”. Eliezer ouviu os gritos e foi perguntar o que houve: “Ela confundiu o nome do Gustavo com o Rodrigo”, disse Jade.

No Twitter, internautas zoaram a sister por ter confundido o nome dos “crushes”.

Apesar do ato falho, Laís tem se mostrado interessada em manter o casal com Gustavo, embora tenha inicialmente dito que iria se aproximar do brother para descobrir suas estratégias. A sister disse que não pretende falar mais de jogo com o brother e separar as coisas, assim como outros casais da casa.