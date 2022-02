Repescagem? Vinheta do BBB22 muda e internautas apontam volta de Rodrigo

Depois de Tadeu Schmidt dar a entender que vai rolar um Quarto Escuro no BBB22, após ser “abduzido” por um efeito especial ao encerrar o programa de ontem (18), internautas passaram a especular que Rodrigo pode voltar numa repescagem do reality show.

genteee, além do robozinho puxando o tadeu, dos stories dele e da curtida do boninho, tem outra dica sobre repescagem: os eliminados não são mais “apagados” na vinheta, só ficam de cor diferente.

