Scooby se irrita com Arthur e brothers discutem: 'Dormiu o dia inteiro'

Gustavo, Arthur Aguiar e Pedro Scooby estão no Quarto do Líder e se preparam para descer para a área externa. O ator aponta que já deve ser tarde, e Pedro Scooby reage dizendo que o brother "dormiu o dia inteiro". Arthur Aguiar não concorda com o surfista, e os dois têm um breve desentendimento.

"Já está de madrugada", aponta o ator. "Mas, pô, dormiu o dia inteiro", retruca Pedro Scooby. "A gente não, você dormiu, né", responde Arthur Aguiar. "Qual é, Arthur. Eu só dormi naquela hora que tu estava ali no sofá. Tu dormiu quando saiu. Dormiu o dia inteiro, dormiu quando teve manutenção externa...", aponta Pedro Scooby. "Eu estava acordado, vocês estavam atrás de mim sentados. Tu estava conversando com a Jessi...", responde o ator, que explica que não dormiu durante boa parte do dia.

Depois de se explicar, Pedro Scooby se volta para o brother e questiona: "Como esse moleque consegue ficar deitado fazendo nada?". "Fico pensando na vida", responde Arthur Aguiar.