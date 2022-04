Eliezer conta detalhes de sexo com Natália no BBB22: '5 ou 6 vezes'

Na madrugada desta sexta-feira (14), Eliezer contou detalhes das relações sexuais que manteve dentro do BBB22. Enquanto preparavam o jantar, Arthur e PA começaram a zoar o brother por não ter mais com quem fazer sexo no reality.

Arthur lembrou que Natália reclamou do desempenho de Eliezer debaixo do edredom. "É nada. A Natália já tava reclamando da média baixa", disse o ator. Em seguida, Eliezer revelou que transou "5 ou 6 vezes" com ex-sister durante o programa, mas que provavelmente não fariam de novo caso a sister não tivesse sido eliminada.

"Imagina transformar isso aqui num motel?", supôs o brother. PA e Arthur começaram a rir e afirmaram que o brother não só transformou a casa em motel, como também "assistido" por todo os Brasil.