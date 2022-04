Natália se emociona ao descobrir boneca inspirada nela: 'apaixonada'

"Estou passando aqui para deixar o meu carinho, o meu abraço e a minha arte especialmente para você. Envolve todos os sentimentos, porque cada detalhe dessa boneca que te representa, é um pedaço de mim. E falar para você o quando você é vitoriosa, guerreira e a mulher maravilha que existe dentro de você. Essa homenagem é para você representar todas as mulheres que existem no Brasil, e que não existe limites para se tornar uma boneca", diz o artista.

No Fora da Casa desta quinta-feira, 14/4, Ana Clara conversa com Linn da Quebrada e Natália. Após papo sobre as tatuagens de Lina, a apresentadora mostra para a designer de unhas uma homenagem que recebeu enquanto estava no BBB 22.

