Scooby pede música após brincadeiras de Lina com Eli: 'DJ, solta talarica'

As brincadeiras entre Jessi, Lina e Eliezer deram o que falar durante a festa, na madrugada deste sábado (05), no BBB22. Scooby chamou Linn da Quebrada de 'talarica' e pediu música ao reprovar as atitudes da sister com Eli, que tem affair com Natália no confinamento.

Scooby para Linna: "Sabe o que é isso? TA-LA-RICA. DJ, solta talarica." pic.twitter.com/zdm92GtHHZ — Juliette Bicalho (@ha_vids4) March 5, 2022

"Tu nem viu", disparou Lina. "Você dançando com o Eli?", questionou Scooby. "De repente, ele viu, pô. Ele está de olho em tudo", alertou PA. "Sabe o que é isso? Ta-la-ri-ca", disparou o surfista. "Não. Eu estou vulnerável", disse Lina ao se defender.

Em seguida, Scooby pediu uma música para o DJ. "DJ, solta talarica para ela ver o que é", gritou. "Eu tô vulnerável. Está todo mundo de casal ou casada", justificou Linn da Quebrada.

"Tu é talarica", dispara Pedro Scooby. "Para. Eu quero estar talarica... Eu estou errada, é?", questiona Linn da Quebrada. "Tá e ele também", afirmou o surfista. "Estou só dançando normal... Essas brincadeiras bobas e gostosas", comentou a atriz.