Natália conversa com Lucas sobre alianças: 'não confio tanto no Arthur'

Lucas e Natália continuam conversando sobre jogo durante a Festa Avon no BBB 22. O brother comenta: "Às vezes, eu falo pro Arthur: 'a Nat está com a gente'". A sister responde: "Eu não confio tanto no Arthur também não, você me entende?", diz.

"Eu te entendo. Eu ia votar nele também, mas o jogo vai evoluindo e você tem que fechar com alguém. Se não fechar com alguém, você vai ficar sozinho. E, tipo assim, ali no grupo, não dá pra contar com a Jessi e com a Lina", retruca o brother. Natália concorda: "Não dá. Para nada".

O brother continua: "Ai eu falei: 'A Nat entende e ela votaria junto'". A sister concorda: "Eu votaria junto sim", pontua.