Arthur avalia paredão com Jade: 'quero dar um xeque-mate'

Ainda durante a festa desta madrugada (05), o Arthur conversou com Gustavo e avaliou a formação do paredão com possibilidade de indicar Jade Picon para a berlinda.

Arthur disse que gostaria de ganhar uma liderança pra mandar a Jade ou então mandar um aliado dela e fazer com que a Jade vá pela votação da casa. pic.twitter.com/m2iEMSGar4 — Jade Picon (@jadepicon) March 5, 2022

"Qual é a minha ideia: se eu conseguir ser Líder, no timing que eu imagino, que é daqui a duas, três semanas, se eu conseguir isso... A minha ideia é fazer o seguinte: tenho duas opções, ou eu vou no óbvio que aí eu mesmo coloco ela, e ela não tem chance de Bate e Volta...", disse o ator em referência a Jade, sua rival no reality.

"Eu quero dar um xeque-mate, tipo assim, vou botar uma outra pessoa que está com ela", avaliou Arthur.