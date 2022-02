Scooby ataca Arthur e PA defende brother: 'não enxergo desse jeito'

"Ele só pensa nele mesmo, quer ficar aqui até o final", rebateu Scooby. "Eu não enxergo desse jeito. Todas as vezes que ele [Arthur] montou estratégias e conversou com a gente, não era sobre proteger ele, era sobre proteger quem estava ameaçado", opinou P.A.

"Eu gosto do Arthur, mas não acho que as coisas que ele fala são coerentes. Na cabeça dele funciona, mas no papel não. Adoro ele, é um moleque de bom coração, mas é isso. Ele pensa nele em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto..."", disse o surfista.

Em uma conversa na área externa do BBB22, nesta sexta-feira (25), Scooby não poupou críticas às estratégias de jogo de Arthur. O brother conversou com Douglas, Gustavo e Paulo André sobre o assunto.

