Lucas pretende votar em Tiago para escapar de eliminação no paredão

"Entendi", concordou Lucas. "Tem que imaginar todos os cenários possíveis", destaca Eliezer. "Vou ter que pagar para ver porque disse que o Tiago sairia", reforça o estudante de Medicina. "Vai depender muito do voto do PA", finalizou Eliezer.

Os brothers analisavam estratégias pra que Lucas não enfrente Linn da Quebrada, Jessilane e Natália no paredão. "Tem que pensar que pode dar ruim nessa sua opção. Eu voto no Tiago para defender. Se não tivesse esse cenário de defesa, não é o Tiago e vou dar o voto que eu quero dar. E pode dar ruim e ir vocês três", opinou Eli.

