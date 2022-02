Paulo André estreia quarto do líder e Larissa reage: 'vou virar cunhada do PA'

Paulo André é o novo líder e estreou, na noite desta sexta-feira (25), o quarto do seu primeiro reinado. Ele foi com os brothers do VIP e mostrou as fotos de seus familiares.

As imagens começaram a aparecer no telão da sala e Larissa reagiu: "Eu gostei do irmão" e, em seguida, ela afirmou que quer entrar para a família do atleta olímpico. "Vou virar cunhada do PA", disse a sister.