Vídeo: Tiago erra pronome de Linn e sister dispara: 'O Brasil viu!'

Tiago começa dizendo: "Eu estou falando das coisas que ela faz que me chateiam... Quer dizer, não estou falando, quero que ela repense". A sister brinca com o ator: "O que eu fiz, 'chaTiago'?", e o brother ri.

Arthur Aguiar chega no Quarto Grunge e Tiago Abravanel brinca que ele é o assunto, se referindo à comparação que Linn da Quebrada fez poucos minutos antes, sobre a forma diferente com que ele trata Arthur e ela.

