PA faz maquiagem de Jade Picon para festa do BBB neste sábado

Ao longo do dia, ele também dormiu e continuou por um longo tempo no quarto onde a influenciadora dormia.

Enquanto se preparava com o look oferecido pela C&A, empresa patrocinadora da festa de hoje, PA decidiu o delineado de coração ao lado do olho, imitando a maquiagem que Jade costumava fazer.

Após ter dormindo no quarto Lollipop durante quase todo sábado (9), Paulo André decidiu fazer uma homenagem para sua ex-colega de confinamento e affair Jade Picon, já eliminada do programa.

