BBB 22: Arthur desabafa sobre deslealdade com Eli: 'não traí ninguém'

Além disso, ele acredita que seu retorno do paredão falso movimentou o jogo: "Vocês se juntaram, voltou um grupo só, um bloco só", analisou após sua estadia no quarto secreto.

"Eu fui a pessoa aqui dentro que não traí ninguém. Todas as pessoas que eu conversei, eu sempre fui muito leal. Sempre fui muito transparente, muito leal. Eu era as pessoas que as pessoas não precisavam ter medo, ter cuidado comigo, porque eu não fazia nada!", afirmou o ator.

Em uma conversa com Eliezer sobre alianças no BBB 22, Arthur afirmou que foi transparente todo jogo e que nunca traiu nenhum participantes.

