Edição deste sábado no BBB termina sem show de Ludmilla e internautas ficam confusos

O cantor Ferrugem também se atrasou para entrar no palco do reality em janeiro, e na época, internautas chamaram de 'atraso de milhões'.

Anunciada como a atração principal da festa de hoje, a cantora não subiu no palco quando o programa ainda estava no ar. Logo, o assunto virou meme na internet:

A edição do programa deste sábado (9), do BBB 22 deixou telespectadores confusos por não mostrar o show da cantora Ludmilla, esposa de Brunna Gonçalves, que participou desta edição do reality.

