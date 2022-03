Natália diz que se sente excluída por Jessi e Lina; vídeo

"Depois, rolou um assunto entre as duas que só as duas conversavam entre si". "Eu sei. É uma coisa que não posso imaginar", diz Eslovênia. "Imagina você estar numa roda e ficar assim [cara de quem está só olhando]. E é uma coisa que não vem acontecendo de hoje. É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida", Natália continuou contando.

"Teve uma hora em que estavam as três na mesa. Jessi trouxe o assunto do Pedro e aí eu trouxe o mesmo assunto, mas referente a mim. Ficou um clima de 'O que tem a ver?'", reclamou Natália.

Enquanto os brothers curtiam a festa do líder Lucas, na madrugada desta quinta-feira (17), no BBB 22, a Natália aproveitou para desabafar com Eslovênia sobre a amizade com Jessi e Lina. A sister desabafou e disse que se sente excluída.

