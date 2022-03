Lina lamenta ciúmes de Natália e afirma que vai se afastar de Jessi

A mineira passa um pouco mal na festa e a cantora comenta: "Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi".

A segunda Festa do Líder Lucas está reservando alguns momentos de surpresa para os brothers da casa mais vigiada. Mais cedo, Natália comentou uma situação que estava a incomodando no BBB 22, e agora Linn da Quebrada dá sua opinião sobre o que pode ter acontecido.

