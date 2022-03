Natália acusa Lina de tentar afastá-la de Jessi e sisters batem boca; vídeo

As comadres deixaram a festa do líder Lucas e foram conversar no quarto grunge. Natália deitou no chão e desabafou sobre se sentindo excluída por Jessi e Lina, enquanto Eslovênia observava as sisters.

"Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim", disse Natália.

A confusão foi grande entre Natália e Lina.

Pra Natália, a Lina fica afastando ela da Jessi #BBB22 pic.twitter.com/Anh97yiKCs — Central BBB (@centralreality) March 17, 2022

Natália continuou desabafando: "Eu amo vocês duas. Eu quero falar! Agora é o meu momento de fala. Eu amo você com as suas particularidades, com tudo que você é. Mesmo às vezes você me interrompendo e me ignorando. Eu não me importo com isso. É isso que eu tenho para te falar. Eu amo a Jessi indiferentemente de todas as nossas diferenças".

Lina pediu para que a sister se acalmasse, mas Natália continuou gritando e acusou a sister de ser desleal. Em seguida, Lina começou a chorar e gritou com Natália.

"Para de falar que eu estou me colocando numa situação".