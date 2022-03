Natália surta e causa quebradeira no BBB22; veja vídeos

"Eu me sinto deslocada. Muitas vezes as conversas são só de vocês duas e não me incluem. Eu fico triste, magoada", disse Natália. Logo depois, a sister começou a gritar e chutar a porta do quarto grunge.

Após discutir com Lina, Natália surtou e causou quebradeira, na madrugada desta quinta-feira (17), em noite de festa no BBB 22. A sister acusou Lina de ser desleal e de estar afastando Jessi.

