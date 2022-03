Natália conversa com Lina em noite de eliminação: 'Tive dúvidas da sua lealdade'

Ela acredita que isso possa ter acontecido por conta da relação das duas com Jessilane, mas depois diz: "As coisas têm se equilibrado...(...) Durante essa uma semana e meia, eu pude ter a oportunidade de ver quem realmente é a Lina, de saber que eu sou amada e abraçada pela Lina, principalmente reconstruir ideias de lealdade."

Um pouco antes do programa ao vivo, Natália puxa Linn da Quebrada para conversar na área externa do BBB 22.

