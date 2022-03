Jade descarta namoro com PA fora do BBB22: ‘Impossível’

Em conversa com sisters na noite desta terça-feira, ⅓, Jade descartou a possibilidade de ter um relacionamento com Paulo André fora do Big Brother Brasil 2022.

Questionada por Eslovênia sobre o romance, ela disse: “Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui, deixa meus dias mais leves, mas o que eu gosto muito em nós dois é que a gente sabe muito respeitar o espaço um do outro, o limite, sabe? Depois que eu enjoo de alguém, eu pego bode da pessoa. É praticamente impossível eu ficar com alguém e morar com essa pessoa. Se fosse diferente do que é, eu, Jade, do jeito que eu levo minhas relações, eu não conseguiria. Ele é uma pessoa que pensa do mesmo jeito que eu. Você pode ver que a gente não fica grudado, sabe? Mas não é alguém que: ‘Ah, quem sabe lá fora a gente namora’. Não, isso não é nem uma opção. É alguém que ficou aqui dentro e lá fora vou ter um super carinho, mas sem chance de namoro. A gente pode até ficar, mas namorar, não.”

Laís: “Aí chega lá fora e paga a língua.”

Jade: “Não, impossível.”

Antes disso, as duas haviam perguntado a Jade sobre a possibilidade de ter um lance em aberto com o ex, João Guilherme, mas Jade também descartou veementemente.

“Meu ex a gente terminou, tenho super carinho por ele, gratidão por nossa história, mas fechamos ela.”

Ela afirmou ainda: “A gente cresceu juntos praticamente, dos 16 aos 19 anos, muito tempo. Por isso tenho um super carinho, foi o primeiro amor da minha vida. Tipo, foi ele que me ensinou a amar de verdade. Foi a primeira pessoa que eu me apaixonei perdidamente.”.