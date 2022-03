Da Casa de Vidro ao paredão, Larissa é eliminada do BBB22

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 14. Eu queria começar, chamando atenção para a direita de vocês, para o botão. Esse troço deve despertar vários sentimentos em vocês... Já vimos que isso pode acontecer. Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente apenas respeita. Porque não é fácil. Isso enaltece a coragem de quem fica... Tem que fazer a sua parte muito bem feito (...) A partir daí, você entrega o seu futuro na mão dos outros. Você decidiu se entregar a isso, porque isso é o BBB. A única maneira de garantir de não sentir esse gosto amargo é não entrar no jogo (...) Vocês ganharam de presente todas essas experiências maravilhosas, em contrapartida, se sujeitaram à rejeição, a derrota.. Essa era a ideia desde o começo.", disse Tadeu Schmidt no discurso de eliminação.

Larissa foi eliminada, nesta terça-feira (01), com 88,59% dos votos do BBB22. Ela entrou no reality pela dinâmica da Casa de Vidro e foi indicada à berlinda pelos votos da casa e enfrentou Arthur, que ficou com 5,9% dos votos e Linn da Quebrada que recebeu 5,51% dos votos.

