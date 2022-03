Natália analisa jogo de Arthur no BBB22: 'posição de pobre coitado'

Natália disse que o Arthur se faz de vítima por achar que todo mundo vai nele no jogo da discórdia. Linna e Jessi discordaram e falaram que Arthur não se coloca nesse papel. Segundo a Natalia, a única pessoa direta que foi no Arthur hoje, foi a Laís. #BBB22 #TeamArthurAguiar pic.twitter.com/y8pNYe29NQ

Após o jogo da discórdia desta segunda-feira, Natália conversou com Linn da Quebrada e Jessi sobre o jogo de Arthur, apontado como manipulador na dinâmica, e o acusou de se fazer de "pobre coitado" no BBB22

